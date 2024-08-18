Aydın'da inşaatın 3. katından düşen işçi hayatını kaybetti Nazilli ilçesinde çalıştığı inşaatın 3. katından düşen işçi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İHA

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi 677 sokak üzerindeki bir inşaatın 3. katında çalışan Sezai Altındağ (30) isimli işçi, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yaklaşık metrelerce yükseklikten toprak zemine düştü. Arkadaşlarının düştüğünü gören diğer işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

AĞIR YARALI İŞÇİ, KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Altındağ'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Altındağ doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Altındağ'ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)