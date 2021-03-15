Aydın’da itfaiye sıkışan kamyoneti kurtarmak için kasasında zıpladı

Aydın’da itfaiye sıkışan kamyoneti kurtarmak için kasasında zıpladı

Alt geçide sıkışan kamyoneti kurtarma çalışmalarında itfaiye ekipleri, önce aracın lastiklerini indirdi. Ardından aracın kasasına çıkarak zıplayan ekipler, aracı sıkıştığı yerden kurtardı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde Ali E. idaresindeki kamyonet, Körfez Caddesi üzerinde seyir halindeyken demiryolu alt geçidine sıkıştı.

Sürücünün yüksekliği hesaplayamaması üzerine sıkışan kamyonet, sıkıştığı yerden çıkarılamadı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kamyonet sürücüsü, itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Bölgeye polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

KASAYA ÇIKILDI

İtfaiye ekipleri, kamyoneti sıkıştığı yerden kurtarmak için büyük çaba sarf etti. Önce aracın lastiklerinin indiren itfaiye ekipleri, ardından aracın kasasına çıktı.

VATANDAŞLAR DA YARDIM ETTİ

Çevredeki vatandaşların da itfaiye erlerine yardım ettiği görüldü. Aracın kasasına çıkan ekipler ve vatandaşlar kasada zıplamaya başladı.

EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİ

İtfaiye ekiplerinin pratik zekası ile ortaya çıkan görüntüler, kamyoneti sıkıştığı yerden çıkarırken görenleri de gülümsetti.

Aracı kurtarılan sürücü, ekiplere teşekkür etti.