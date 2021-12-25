Aydın'da itfaiyenin hızlı müdahalesi, faciayı önledi

Çine ilçesinde tomruk yüklü tırda çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Çine’nin Akçaova Kavşağı’nda, Aydın-Muğla Karayolu üzerinde seyir halinde olan 43 ABA 148 plakalı tırdan, henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı.

SÜRÜCÜ DUMANI FARK EDİP İTFAİYEYİ ARADI

Dumanları fark eden sürücü aracını sağa çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, tomruk yüklü tırdaki yangına müdahale ederek yaşanması muhtemel bir facianın önüne geçti.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangını kısa sürede kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.