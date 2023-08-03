Aydın'da izinsiz ağaç kesen şahıs yakalandı

İHA
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Güvenlik güçleri yurt genelinde, ülke huzurunu bozacak şahıslara geçit vermiyor.
Bu kapsamda yurdun birçok noktasında denetimler hız kesmeden devam ediyor.
Son günlerde orman yangınlarına karşı da denetimleri sıklaştıran ekipler ormanlık alanlarda 24 saat nöbet tutuyor.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri tarafından Yamalak Mahallesi Acıdere mevkiinde devriye icra edildi.
11 ağaç kestiği tespit edildi
Bu esnada S.K. isimli şüpheli şahsın, devlet ormanı arazisinden kurum ve kuruluşlardan izin almadan 11 adet çam ağacı kestiği tespit edildi.
İşlem başlatıldı
İzinsiz kesilen orman envali, Kuyucak Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine işlem yapılması amacıyla teslim edildi.