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    Aydın'da kaçak göçmen organizatörü 3 kişi tutuklandı

    Jet ski ile Kuşadası'ndan Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 göçmen yakayı ele verdi. Ekipler tarafından yakalanan 3 organizatör de işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
    • 11.11.2022 - 13:12
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    Aydın'da kaçak göçmen organizatörü 3 kişi tutuklandı

    Türkiye'nin kaçak göçle mücadelesi sürüyor.

    Bu kapsamda yapılan çalışmalarda göçmenler ve organizatörler tek tek yakalanıyor.

    2 göçmen ve 3 organizatör yakalandı

    Son olarak Aydın'ın Kuşadası ilçesinde devriyeye çıkan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı göç hazırlığını tespit etti.

    Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yunanistan'a jet ski ile geçmeye çalışan Filistin uyruklu 2 düzensiz göçmen ile 3 organizatörlük şüphelisini yakaladı.

    Ekipler tarafından jet ski'ye ise el koyuldu.

    Aydın da kaçak göçmen organizatörü 3 kişi tutuklandı #1

    Tutuklandılar

    İşlemlerinin ardından tutuklanan şüphelilerden yaşı küçük olan organizatörlerden M.C., İzmir Aliağa Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na; A.B. ve U.F. ise Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

    DHA'nın aktarımına göre; kaçak göçmenlerin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.

    Aydın da kaçak göçmen organizatörü 3 kişi tutuklandı #2


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