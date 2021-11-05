Didim’de, Hazine arazisi üzerine kaçak olarak yerleştirilen konteynerde yaşayan aile, yıkım ekibine direndi. Benzin dökerek konteynere ateşe veren aile, polis ekipleri tarafından ikna edildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde, Küçük Sanayi Sitesi'nin arka kısmında yer alan Hazine arazisi üzerine konteyner yerleştirerek kaçak yapı içerisinde yaşamaya başlayan ve hurdacılık yapan aileye, bölgeyi boşaltmaları için bir süre önce tebligat yapıldı.

Tebligatta belirtilen süre içerisinde aile bölgeden ayrılmadı.

BENZİN ŞİŞELERİ İLE KONTEYNERİN ÜZERİNE ÇIKTILAR

Didim Belediyesi, kaçak yapının yıkımı için öğle saatlerinde Yapı Kontrol Müdürlüğü, zabıta ekipleri, emniyet güçleri ve itfaiye ekipleri ile bölgeye geldi.

Yıkım için kepçelerin geldiğini gören aile üyeleri, ellerindeki benzin şişeleri ile yaşadıkları konteynerin üzerine çıktı.

KONTEYNER ATEŞE VERİLDİ

Yıkıma bir süre direnen aile üyeleri, kaldıkları konteyneri ateşe verdi.

İtfaiyenin anında müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Bölgede bulunan emniyet güçlerinin ikna çalışmaları neticesinde aile, eylemlerinden vazgeçerek konteynerin üzerinden indi.

Aydın’da, kaçak konteynerlerinin yıkılmasına benzinle direndiler VİDEO



AİLE BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI

Aile üyeleri, polis aracına bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

Yaşanan olayın ardından Didim Belediyesi ekipleri, bölgedeki kaçak yapıyı yıkarken, toplanan diğer hurda parçaları da temizlendi.