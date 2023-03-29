Aydın'da kaçak salep avcıları jandarmadan kaçamadı Sultanhisar ilçesinde toplaması yasak olan salep bitkisini toplayan 4 şahıs, jandarma tarafından yakalandı.

İHA

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nca, çevre ve doğal hayatın korunması maksadıyla yürütülen faaliyetler aralıksız devam ediyor.

Sultanhisar ilçesi Eskihisar Mahallesi’nde bulunan yamaç arazide 4 kişi, ellerinde kazma ve kova ile endemik tür kategorisinde yer alan ve izinsiz toplanması yasak olan salep bitkisini toplamaya başladı.

4 şüpheli yakalandı

Jandarmanın dikkatinden kaçamayan 4 şüpheli şahıs, topladıkları 4 kova içerisinde yaklaşık 11,5 kilo salep ile birlikte yakalandı.

Adli işlem başlatıldı

Ele geçirilen salep bitkisi işlem yapılması amacıyla ilgili kuruma teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.