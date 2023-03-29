Aydın'da kaçak salep avcıları jandarmadan kaçamadı
İHA

İl Komutanlığı'nca, çevre ve doğal hayatın korunması maksadıyla yürütülen faaliyetler aralıksız devam ediyor.

Sultanhisar ilçesi Eskihisar Mahallesi’nde bulunan yamaç arazide 4 kişi, ellerinde kazma ve kova ile endemik tür kategorisinde yer alan ve izinsiz toplanması yasak olan salep bitkisini toplamaya başladı.

4 şüpheli yakalandı

Jandarmanın dikkatinden kaçamayan 4 şüpheli şahıs, topladıkları 4 kova içerisinde yaklaşık 11,5 kilo salep ile birlikte yakalandı.

Adli işlem başlatıldı

Ele geçirilen salep bitkisi işlem yapılması amacıyla ilgili kuruma teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaçak salep avcıları jandarmadan kaçamadı #1