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    Aydın’da kaçan araç içerisinden bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı

    Değişik illerinden yüklü miktarda uyuşturucu getiren bir şebeke, narkotik timlerinin başarılı bir operasyonu ile yakalandı. Operasyonda bir valiz dolusu uyuşturucu madde ele geçirildi.
    • İHA
    • 25.03.2021 - 07:24
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    Aydın’da kaçan araç içerisinden bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı

    Turizm sezonu öncesi, bir uyuşturucu şebekesinin çeşitli turizm beldelerine uyuşturucu sevkiyatı yapacağı yolunda ihbar alan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı narkotik ekipleri, bir şebekeyi çökertti.

    Gece yarısı Aydın’a yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği yönündeki ihbarı değerlendiren ekipler, şehrin tüm girişlerini kontrol altına alarak tüm araçları teknolojik yöntemlerle sorguladı.

    POLİS NORMAL SÜRÜCÜ GİBİ DAVRANDI

    Şebekenin iki araç ile İzmir-Aydın otobanını kullanarak şehre gireceğini belirleyen narkotik ekipleri, normal sürücü gibi araçları takip etti.

    Aydın gişelerinde 2 araca ‘dur’ ihtarında bulunan polis ekipleri, aracın birini aldı.

    Ancak diğer araç kaçmaya başladı.

    Aydın’da kaçan araç içerisinden bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı #1

    KAÇARKEN BARİYERLERE ÇARPTI

    Bölgede her türlü tedbiri alan narkotik ekipleri, kaçan aracın peşine düştü.

    Kaçmaya başlayan araçlardan 34 DRJ 211 plakalı araç, otobandan karayoluna çıkarken direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı.

    Hareket kabiliyetini kaybeden araç ile birlikte sürücüsü, yakalanarak gözaltına alındı.

    Aydın’da kaçan araç içerisinden bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı #2

    ARAÇTAN BİR VALİZ DOLUSU UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Bir anda planları alt üst olan uyuşturucu taciri M.A.C., karşısında polisleri görünce yakalanmamak için kendisini kaza yapan araca kilitledi.

    Şüpheli şahsın kendisine zarar verme ihtimalini göz önünde tutan narkotik ekipleri, şahsı aracın camını kırarak gözaltına aldı.

    Araçta yapılan aramada ise bir valiz dolusu uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Aydın’da kaçan araç içerisinden bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı #3

    4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Yakalanan uyuşturucu maddenin Aydın’da son yıllarda ele geçirilen en fazla miktardaki uyuşturucu olduğu öğrenildi.

    Kazadan sonra hastaneye kaldırılan M.A.C. ile birlikte diğer araçta yakalanan 3 şüpheli sorguya alındı.

    Aydın’da kaçan araç içerisinden bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı #4

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