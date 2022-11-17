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Aydın'da kamyon arkasında tehlikeli yolculuk

Aydın'da kamyon arkasında tehlikeli yolculuk

Trafikte yoğunluk yaşanan yol üzerinde kapalı kamyonun arkasına tutunan genç, bisikletiyle bir süre bu şekilde yolculuk yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.