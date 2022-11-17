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- Aydın'da kamyon arkasında tehlikeli yolculuk
Aydın'da kamyon arkasında tehlikeli yolculuk
Trafikte yoğunluk yaşanan yol üzerinde kapalı kamyonun arkasına tutunan genç, bisikletiyle bir süre bu şekilde yolculuk yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- 17.11.2022 - 14:27
- Güncelleme : 17.11.2022 - 15:08
Kendi canını ve sürücülerin canını hiçe sayan bisikletli genç, telefon kameralarına yansıdı.
Aydın-Muğla karayolunda araç yoğunluğunun yaşandığı saatlerde, seyir halinde olan kamyonun arkasında bisikletiyle ilerleyen sürücü, kazaya davetiye çıkardı.
O anlar kamerada
Kapalı kasa kamyonun arkasına tutunarak yolculuk yapan şahıs, sürücüleri şaşkına çevirdi.
Bu şekilde kilometrelerce giden şahsın tehlikeli yolculuğu, bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
İHA'nın aktarımına göre; görüntülerde, otomobilin hız kadranının 70 ile 80 kilometre arasında değiştiği ve bisikletlinin kamyonun arkasına tutunarak ilerlediği görülüyor.
Aydın'da kamyon arkasında tehlikeli yolculuk VİDEO