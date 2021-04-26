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Aydın’da kamyon çarptığı otomobili sürükledi

Aydın’da kamyon çarptığı otomobili sürükledi

Otomobil ile kamyonun çarpışması ile meydana gelen kazada, kamyon önüne aldığı otomobili metrelerce sürükledi. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.