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- Aydın’da kamyon çarptığı otomobili sürükledi
Aydın’da kamyon çarptığı otomobili sürükledi
Otomobil ile kamyonun çarpışması ile meydana gelen kazada, kamyon önüne aldığı otomobili metrelerce sürükledi. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.
- İHA
- 26.04.2021 - 16:02
- Güncelleme : 26.04.2021 - 16:09
Aydın'ın Çine ilçesinde Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Ayhan Ü. yönetimindeki kamyon ile Erol K. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Kamyon, otomobili önüne alarak metrelerce sürükledi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Otomobil sürücüsü Ayhan Ü. ve eşi, kazayı yara almadan atlattı.
Otomobilde maddi hasar meydana geldi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.