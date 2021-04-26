Euro
10.0256
-1.12%
Dolar
8.2972
-0.86%
Altın
473.95
-0.9%
Borsa
1.368
1.72%
Bitcoin
440.001
8.40%
EXEN Coin
22.90
6.16%
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Aydın’da kamyon çarptığı otomobili sürükledi

    Otomobil ile kamyonun çarpışması ile meydana gelen kazada, kamyon önüne aldığı otomobili metrelerce sürükledi. Kazada ölen veya yaralanan olmadı.
    • İHA
    • 26.04.2021 - 16:02
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 16:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın’da kamyon çarptığı otomobili sürükledi

    Aydın'ın Çine ilçesinde Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Ayhan Ü. yönetimindeki kamyon ile Erol K. idaresindeki otomobil çarpıştı.

    Kamyon, otomobili önüne alarak metrelerce sürükledi.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Otomobil sürücüsü Ayhan Ü. ve eşi, kazayı yara almadan atlattı.

    Otomobilde maddi hasar meydana geldi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

    Aydın’da kamyon çarptığı otomobili sürükledi #1

    Aydın’da kamyon çarptığı otomobili sürükledi #2

    Aydın’da kamyon çarptığı otomobili sürükledi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir