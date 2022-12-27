Kargo firmasına dedektör köpek Arthur ile düzenlenen operasyonda, bir kabana gizlenmiş 506 gram metamfetamin ele geçirildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kargo ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını öğrenen İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

25 Aralık'ta, söz konusu kargo firması şubesine operasyon düzenlendi. DHA’nın haberine göre; dedektör köpek 'Arthur' ile yapılan aramada, kabana gizlenen 506 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüphelinin üzerinden tabanca çıktı

Kargoyu teslim almaya gelen D.K. ile V.K. ise gözaltına alındı. D.K.'nin üst aramasında ayrıca tabanca, bu silaha ait şarjör ve 8 fişek ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Aydın’da, kargodaki kabandan metamfetamin çıktı VİDEO