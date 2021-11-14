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    Aydın'da kargoyla gelen uyuşturucuya narkotik el koydu

    Kuşadası ilçesinde kargoyla uyuşturucu madde geleceği yönünde ihbar alan ekipler,kKargo firmasına düzenledikleri operasyonda paket içerisinde esrar maddesi ele geçirdi.
    • İHA
    • 14.11.2021 - 05:13
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    Aydın'da kargoyla gelen uyuşturucuya narkotik el koydu

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kargo aracılığıyla yurt dışından paket içerisinde uyuşturucu geleceği yönünde ihbar alan Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ekipleri harekete geçti.

    UYUŞTURUCU ZARF İÇİNE SAKLANMIŞ

    Hassas burun Honaz eşliğinde düzenlenen operasyonda, 2 ayrı zarf içerisinde 92 gram esrar maddesi ele geçirildi.

    Uyuşturucuya el koyan ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Aydın da kargoyla gelen uyuşturucuya narkotik el koydu #1

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