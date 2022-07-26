Petrol
99.96
-0.23%
Euro
18.1148
-0.47%
Dolar
17.8638
0.52%
Altın
986.59
0.36%
Borsa
2537
-0.45%
Bitcoin
379.302
-3.77%
BTXN Coin
9.57
-5.43%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Açık 27 C

    Aydın'da kavgayı ayırmak isteyen bekçiye saldırdılar

    İki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı. Öfkesini alamayan tarafların kendilerini ayırmak isteyen bekçiye saldırı anları da çevredekiler tarafından kaydedildi.
    • 26.07.2022 - 08:46
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 09:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın'da kavgayı ayırmak isteyen bekçiye saldırdılar

    Aydın’ın Kuşadası ilçesi’ne bağlı Davutlar Mahallesi’nde iki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa süre içinde alevlendi ve yerini kavgaya bıraktı.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, bekçi ve polis ekipleri  sevk edildi.

    2 kişi yaralandı

    Silah da kullanılan kavgada, biri kolundan diğeri bacağından olmak üzere iki kişi kurşunların hedefi olarak yaralandı.

    Bu sırada taraftarları ayırmak isteyen bekçi, uyarılarını dikkate almayan gruba biber gazı ile müdahale etti.

    Aydın'da kavgayı ayırmak isteyen bekçiye saldırdılar

    Taraflar bekçiye saldırdı

    Bunun üzerine taraflar, kavgayı ayırmak isteyen bekçiye saldırdı.

    Diğer bekçi ve polislerin müdahalesi ile olaylar yatıştırılmaya çalışılırken hastaneye kaldırılan şahısların tedavisinin, gözaltına alınan şahısların ise sorgusunun devam ettiği bildirildi.

    O anlar kaydedildi

    İHA'nın haberine göre; tarafların oldukça kalabalık olduğu kavgayı ayırmak isteyen bir bekçiye saldırma görüntüleri, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

    Aydın da kavgayı ayırmak isteyen bekçiye saldırdılar #1

    Aydın da kavgayı ayırmak isteyen bekçiye saldırdılar #2

    Aydın da kavgayı ayırmak isteyen bekçiye saldırdılar #3


    İlginizi Çekebilir

    Ayasofya'yı iki yıl içinde 6,5 milyon kişi ziyaret etti
    Kültür Sanat

    Ayasofya'yı iki yıl içinde 6,5 milyon kişi ziyaret etti

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Tuz Gölü'ndeki flamingo yavru sayısında artış gözlendi
    Yaşam

    Tuz Gölü'ndeki flamingo yavru sayısında artış gözlendi

    Görüş Bildir