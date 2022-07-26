İki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı. Öfkesini alamayan tarafların kendilerini ayırmak isteyen bekçiye saldırı anları da çevredekiler tarafından kaydedildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’ne bağlı Davutlar Mahallesi’nde iki grup arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa süre içinde alevlendi ve yerini kavgaya bıraktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, bekçi ve polis ekipleri sevk edildi.

2 kişi yaralandı

Silah da kullanılan kavgada, biri kolundan diğeri bacağından olmak üzere iki kişi kurşunların hedefi olarak yaralandı.

Bu sırada taraftarları ayırmak isteyen bekçi, uyarılarını dikkate almayan gruba biber gazı ile müdahale etti.

Aydın'da kavgayı ayırmak isteyen bekçiye saldırdılar

Taraflar bekçiye saldırdı

Bunun üzerine taraflar, kavgayı ayırmak isteyen bekçiye saldırdı.

Diğer bekçi ve polislerin müdahalesi ile olaylar yatıştırılmaya çalışılırken hastaneye kaldırılan şahısların tedavisinin, gözaltına alınan şahısların ise sorgusunun devam ettiği bildirildi.

O anlar kaydedildi

İHA'nın haberine göre; tarafların oldukça kalabalık olduğu kavgayı ayırmak isteyen bir bekçiye saldırma görüntüleri, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.



