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- Aydın'da kavşakta çarpışan araçlardan biri lokantaya daldı
Aydın'da kavşakta çarpışan araçlardan biri lokantaya daldı
- 14.07.2022 - 17:56
Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde bir trafik kazası olayı meydana geldi.
A.Ü. yönetimindeki otomobil ile K.K. idaresindeki araç, Kıbrıs Caddesi ve Sağlık Caddesi kesişiminde çarpıştı.
Savrulan araç lokantaya girdi
Çarpışmanın etkisi ile K.K. idaresindeki araç, kontrolden çıktı ve savrularak cadde üzerinde bulunan bir lokantaya daldı.
Lokantadakiler panikledi
Yaşanan olayda lokantada bulunan müşteriler büyük panik yaşarken otomobil sürücüleri, kazayı yara almadan atlattı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdirirken ekipler kısa sürede olay yerine geldi.
Facianın eşiğinden dönüldü
Polis ekipleri, kaza nedeniyle kapanan yolu trafiğe açarken facianın eşiğinden dönülen kazada lokantanın camları kırıldı, otomobiller ve park halinde bulunan motosiklet ve bisiklette de maddi hasar meydana geldi.
Soruşturma sürüyor
İHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.