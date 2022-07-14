Aydın'da kavşakta çarpışan araçlardan biri lokantaya daldı

Aydın'da kavşakta çarpışan araçlardan biri lokantaya daldı

Kıbrıs Caddesi ve Sağlık Caddesi kesişiminde A.Ü. yönetimindeki otomobil ile K.K. idaresindeki araç çarpıştı. kazada K.K. idaresindeki araç, kontrolden çıkarak lokantaya girdi.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde bir trafik kazası olayı meydana geldi.

A.Ü. yönetimindeki otomobil ile K.K. idaresindeki araç, Kıbrıs Caddesi ve Sağlık Caddesi kesişiminde çarpıştı.

Savrulan araç lokantaya girdi

Çarpışmanın etkisi ile K.K. idaresindeki araç, kontrolden çıktı ve savrularak cadde üzerinde bulunan bir lokantaya daldı.

Lokantadakiler panikledi

Yaşanan olayda lokantada bulunan müşteriler büyük panik yaşarken otomobil sürücüleri, kazayı yara almadan atlattı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdirirken ekipler kısa sürede olay yerine geldi.

Facianın eşiğinden dönüldü

Polis ekipleri, kaza nedeniyle kapanan yolu trafiğe açarken facianın eşiğinden dönülen kazada lokantanın camları kırıldı, otomobiller ve park halinde bulunan motosiklet ve bisiklette de maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma sürüyor

İHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.