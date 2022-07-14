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    Aydın'da kavşakta çarpışan araçlardan biri lokantaya daldı

    Kıbrıs Caddesi ve Sağlık Caddesi kesişiminde A.Ü. yönetimindeki otomobil ile K.K. idaresindeki araç çarpıştı. kazada K.K. idaresindeki araç, kontrolden çıkarak lokantaya girdi.
    • 14.07.2022 - 17:56
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    Aydın'da kavşakta çarpışan araçlardan biri lokantaya daldı

    Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde bir trafik kazası olayı meydana geldi.

    A.Ü. yönetimindeki otomobil ile K.K. idaresindeki araç, Kıbrıs Caddesi ve Sağlık Caddesi kesişiminde çarpıştı.

    Savrulan araç lokantaya girdi

    Çarpışmanın etkisi ile K.K. idaresindeki araç, kontrolden çıktı ve savrularak cadde üzerinde bulunan bir lokantaya daldı.

    Lokantadakiler panikledi

    Yaşanan olayda lokantada bulunan müşteriler büyük panik yaşarken otomobil sürücüleri, kazayı yara almadan atlattı.

    Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdirirken ekipler kısa sürede olay yerine geldi.

    Facianın eşiğinden dönüldü

    Polis ekipleri, kaza nedeniyle kapanan yolu trafiğe açarken facianın eşiğinden dönülen kazada lokantanın camları kırıldı, otomobiller ve park halinde bulunan motosiklet ve bisiklette de maddi hasar meydana geldi.

    Soruşturma sürüyor

    İHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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