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- Aydın'da kaza yapan genç telefonunu elinden bırakmadı
Aydın'da kaza yapan genç telefonunu elinden bırakmadı
Trafik kazası sonrası yaralanan motosiklet sürücüsünün ambulansla hastaneye kaldırılırken, sedye üzerinde bile cep telefonunu elinden bırakmadığı anlar görenleri şaşırttı.
- 17.11.2022 - 12:12
- Güncelleme : 17.11.2022 - 12:26
Aydın'da kaza yaşayan bir kişinin rahat tavırları görenleri şoke etti.
Efeler ilçesinde sabah saatlerinde M.A. yönetimindeki motosiklet, önündeki aracın ani durması üzerine kayarak devrildi.
Yaşanan kazada, devrilen motosikletten savrulan sürücü M.A. yaralandı.
Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilirken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.
Ambulansta cep telefonunu bırakmadı
Yaralı sürücünün, sedye ile ambulansa taşınırken cep telefonunu elinden bırakmaması dikkat çekti.
Hayati tehlikesi bulunmuyor
DHA'nın haberine göre, hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.