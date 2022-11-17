Petrol
92.53
-0.36%
Euro
19.2724
-0.31%
Dolar
18.6211
0.17%
Altın
1.055
-0.40%
Borsa
4579
-1.92%
Bitcoin
315.065
-1.00%
BTXN Coin
6.74
-4.53%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Aydın'da kaza yapan genç telefonunu elinden bırakmadı

    Trafik kazası sonrası yaralanan motosiklet sürücüsünün ambulansla hastaneye kaldırılırken, sedye üzerinde bile cep telefonunu elinden bırakmadığı anlar görenleri şaşırttı.
    • 17.11.2022 - 12:12
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 12:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın'da kaza yapan genç telefonunu elinden bırakmadı

    Aydın'da kaza yaşayan bir kişinin rahat tavırları görenleri şoke etti.

    Efeler ilçesinde sabah saatlerinde M.A. yönetimindeki motosiklet, önündeki aracın ani durması üzerine kayarak devrildi.

    Yaşanan kazada, devrilen motosikletten savrulan sürücü M.A. yaralandı.

    Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilirken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

    Aydın da kaza yapan genç telefonunu elinden bırakmadı #1

    Ambulansta cep telefonunu bırakmadı

    Yaralı sürücünün, sedye ile ambulansa taşınırken cep telefonunu elinden bırakmaması dikkat çekti.

    Hayati tehlikesi bulunmuyor

    DHA'nın haberine göre, hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Aydın da kaza yapan genç telefonunu elinden bırakmadı #2


    İETT otobüsünün kadın şoförü, yolcularla tartıştı
    3. Sayfa

    İETT otobüsünün kadın şoförü, yolcularla tartıştı

    Savaş ortamından kaçan Rusların adresi Sırbistan
    Dünya

    Savaş ortamından kaçan Rusların adresi Sırbistan

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    Görüş Bildir