Aydın'da kazı ekibinin mutfak malzemelerini çalan hırsız yakalandı

Aydın'ın Çine ilçesinde hırsızlık olayı yaşandı.
Olay, Doğanyurt Mahallesi'nde meydana geldi.
Personelin gıda ve mutfak malzemeleri çalındı
Alabanda Antik Kazı ekibinde bulunan personelin kaldığı evden kuru gıda ve mutfak malzemesi çalındı.
Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen D.K. isimli şüpheli şahısın, malzemeleri İ.A. isimli şahsa ait evin avlusuna bıraktığı tespit edildi.
Gözaltına alındı
Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda hırsızlık şüphelisi D.K. yakalanarak gözaltına alınırken, ele geçirilen 98 kalem kuru gıda ve mutfak eşyası mağdurlara teslim edildi.