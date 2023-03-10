Aydın'da kazı ekibinin mutfak malzemelerini çalan hırsız yakalandı Alabanda Antik kenti kazı ekibinin kaldığı evden gıda ve mutfak malzemesi çalınması olayı sonrasında ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın'ın Çine ilçesinde hırsızlık olayı yaşandı.

Olay, Doğanyurt Mahallesi'nde meydana geldi.

Personelin gıda ve mutfak malzemeleri çalındı

Alabanda Antik Kazı ekibinde bulunan personelin kaldığı evden kuru gıda ve mutfak malzemesi çalındı.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen D.K. isimli şüpheli şahısın, malzemeleri İ.A. isimli şahsa ait evin avlusuna bıraktığı tespit edildi.

Gözaltına alındı

Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda hırsızlık şüphelisi D.K. yakalanarak gözaltına alınırken, ele geçirilen 98 kalem kuru gıda ve mutfak eşyası mağdurlara teslim edildi.