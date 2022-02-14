Aydın'da kış etkisi bitiyor, tarım çalışmaları başlıyor

Çetin geçen kış mevsiminin etkisini azaltmasının ardından, kentin dağlarında imar çalışmaları başladı. Çiftçiler bu yıl daha iyi verim alabilmek adına, bahçe bakımına şimdiden başladı.

Ülke genelinde sert geçen kış günleri Aydın'da etkisini azalttı.

Kış koşulları nedeniyle tarım çalışmaları sekteye uğrayan Aydın'ın yüksek kesimlerinde çiftçiler, imar çalışmalarına başladı.

Günlüğü yerine göre 500-600 TL arasında yevmiye ile sürülen çiftlerden hem çift sürenler hem de geçen yıl emeğinin karşılığını alan kestane üreticileri memnun.

SEZON HAZIRLIĞI BAŞLADI

Nostaljik görüntülerin de yaşandığı Aydın dağlarında henüz şubat ayının ortasında olunmasına rağmen hummalı sezon hazırlığı başladı.

VERİM İÇİN BAHÇE BAKIMI ŞART

Arazi yapısı müsait olmaması nedeniyle at ve öküzlerle kestane bahçelerini istediklerini belirten çiftçilerden Cihan Aydeniz, geçen yıl oldukça güzel olan kestane fiyatlarının üreticiyi mutlu ettiğini bu yıl da daha iyi verim alabilmek için bahçelerin bakımına şimdiden başladıklarını söyledi.

BU YIL KESTANE FİYATLARI UMUT VADEDİYOR

Geçen yıl 30 TL'den başlayıp 50 TL'nin üzerine çıkan kestane fiyatlarından bu yıl da umutlu olduklarını belirten çiftçiler, iyi bir verim için bahçelerin bakımının şart olduğunu belirtti.