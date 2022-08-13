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    Aydın’da kıyafetleri tutuşan genç adam öldü

    Tutuşan kıyafetleri panikle çıkartmak isteyen genç adam, odunlara takılıp düştü. Hem odunlar hem de genç adamın üzerindeki kıyafetler, suyla söndürüldü. Hastaneye kaldırılan genç, kurtarılamadı.
    • 13.08.2022 - 09:03
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    Aydın’da kıyafetleri tutuşan genç adam öldü

    Aydın’ın Kuşadası ilçesi Hacıfeyzullah Mahallesi'nde saat 02.00 sıralarında dışardan gelen feryatları duyup balkon ve pencerelerine çıkanlar, bir kişinin üzerindeki kıyafetler tutuşmuş halde merdivenli sokakta koştuğunu fark etti.

    Bu kişi, kıyafetlerini çıkarmaya çalışırken, bir evin önünde yığılı olan kışlık odunlara takılıp, düştü.

    Odunlarla birlikte yandı

    Alevler kısa sürede odunları da tutuşturdu.

    Kova ve hortumları kapan mahalleli yardıma koşup, alevlere suyla müdahale etti.

    Hem odunlar hem de gencin üzerindeki alevler söndürüldü.

    Aydın'da kıyafetleri alev alan genç, üzerine düştüğü odun yığınını da tutuşturdu VİDEO

    Hortumla su tutuldu

    Kıyafetleri büyük oranda yandığı için çıplak kalan gencin üzeri bir örtüyle örtülüp, sağlık ekiplerine haber verildi.

    Ekipler gelene kadar vücudunda yanıklar oluşan gencin üzerine hortumla su tutuldu.

    Aydın’da kıyafetleri tutuşan genç adam öldü #1

    “Anne” diyerek bağırdı

    Gencin aynı mahallede yaşayan ve olaydan yaklaşık 10 dakika önce evinden çıktığı öğrenilen 31 yaşındaki Gökay Çavdıran, olduğu belirlendi.

    Vücudundaki ağır yanıklar oluşan Gökay Çavdıran’ın acı içinde 'anne' diye bağırması yürekleri burktu.

    Aydın’da kıyafetleri tutuşan genç adam öldü #2

    Kurtarılamadı

    Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gökay Çavdıran, buradan da Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yara ve Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

    DHA'nın haberine göre Çavkıran, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Aydın’da kıyafetleri tutuşan genç adam öldü #3

    Kıyafetlerinin nasıl tutuştuğu araştırılıyor

    Hastanenin yara ve yanık merkezinde hayatını kaybeden Çavdıran'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Kuşadası'na gönderildi.

    Polis, Çavdıran'ın kıyafetlerinin nasıl tutuştuğunun belirlenebilmesi için olayın meydana geldiği İmam sokak ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.


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