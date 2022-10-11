Petrol
94.81
-1.43%
Euro
18.0566
0.15%
Dolar
18.5819
0.03%
Altın
996.59
-0.01%
Borsa
3569
-0.36%
Bitcoin
358.763
-1.02%
BTXN Coin
8.11
-7.73%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Aydın'da kız çocukları ilk defa helikoptere bindi

    11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü, kapsamında Kadıköy İlkokulu ve ortaokulu öğrencileri, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilk defa helikoptere bindirildi.
    • 11.10.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 17:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın'da kız çocukları ilk defa helikoptere bindi

    Aydın İl Jandarma Komutanlığı, '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü' kapsamında Kadıköy İlkokulu ve Ortaokulu'ndan öğrencilere unutulmaz anlar yaşattı.

    Ekipler, 33 öğrenciyi önce alayda ardından Filo Komutanlığı'nda misafir ederek öğrencileri balonlarla karşıladı.

    Çocuklar, jandarma araç gereçlerini inceleme imkanı bulurken, helikoptere de ilk kez bindi.

    Narkotik köpekleriyle hatıra fotoğrafı çektirdiler

    Jandarmaya ait motosiklet ve otomobile binen, siren çalıp anons yapan öğrenciler, olay yeri inceleme ve trafik ekiplerinin tanıtımını izledi. Jandarma narkotik köpekleri 'Ödev' ve 'Dilbaz'ın gösterisini de izleyen öğrenciler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Aydın da kız çocukları ilk defa helikoptere bindi #1

    Kızlar ilk defa helikoptere bindi

    Öğrenciler, daha sonra otobüslerle Jandarma Filo Komutanlığı'na geçti. Burada helikopterlere binip, inceleme fırsatı bulan öğrenciler, yaşadıkları heyecanı anlattı. Kokpitte de oturan öğrencilere pilotlar, helikopterle ilgili bilgi verdi.

    Aydın da kız çocukları ilk defa helikoptere bindi #2

    "Yakından göreceğimi hiç düşünmüyordum"

    8'inci sınıf öğrencisi Esra Yeşil, "Bugün, benim için çok güzel bir gündü. İlk defa helikopter gördüm. Gerçekten bir helikopteri bu kadar yakından göreceğimi hiç düşünmüyordum. Çok güzel bir etkinlik oldu. Bize bu duyguyu yaşattıkları için jandarmaya minnettarız." dedi.

    "Hayatımda ilk kez helikoptere bindim"

    İHA'nın haberine göre, 8'inci sınıf öğrencisi Sema Nur Özbek ise "'Dünya Kız Çocukları Günü'nde hayatımda ilk kez helikoptere bindim. Helikopter pistini gördük. Benim için uzun süre unutamayacağım, keyifli bir gün oldu." diye konuştu.

    Aydın da kız çocukları ilk defa helikoptere bindi #3

    Aydın da kız çocukları ilk defa helikoptere bindi #4

    Aydın da kız çocukları ilk defa helikoptere bindi #5

    Aydın da kız çocukları ilk defa helikoptere bindi #6

    Aydın da kız çocukları ilk defa helikoptere bindi #7

    Aydın da kız çocukları ilk defa helikoptere bindi #8

    Aydın da kız çocukları ilk defa helikoptere bindi #9


    Moskova'da televizyon ve radyo kulesinde yangın
    Dünya

    Moskova'da televizyon ve radyo kulesinde yangın

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    İzmir’de Eymen’in katillerinin cezasına onama
    3. Sayfa

    İzmir’de Eymen’in katillerinin cezasına onama

    Görüş Bildir