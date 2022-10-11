Aydın'da kız çocukları ilk defa helikoptere bindi

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü, kapsamında Kadıköy İlkokulu ve ortaokulu öğrencileri, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilk defa helikoptere bindirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü' kapsamında Kadıköy İlkokulu ve Ortaokulu'ndan öğrencilere unutulmaz anlar yaşattı.

Ekipler, 33 öğrenciyi önce alayda ardından Filo Komutanlığı'nda misafir ederek öğrencileri balonlarla karşıladı.

Çocuklar, jandarma araç gereçlerini inceleme imkanı bulurken, helikoptere de ilk kez bindi.

Narkotik köpekleriyle hatıra fotoğrafı çektirdiler

Jandarmaya ait motosiklet ve otomobile binen, siren çalıp anons yapan öğrenciler, olay yeri inceleme ve trafik ekiplerinin tanıtımını izledi. Jandarma narkotik köpekleri 'Ödev' ve 'Dilbaz'ın gösterisini de izleyen öğrenciler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kızlar ilk defa helikoptere bindi

Öğrenciler, daha sonra otobüslerle Jandarma Filo Komutanlığı'na geçti. Burada helikopterlere binip, inceleme fırsatı bulan öğrenciler, yaşadıkları heyecanı anlattı. Kokpitte de oturan öğrencilere pilotlar, helikopterle ilgili bilgi verdi.

"Yakından göreceğimi hiç düşünmüyordum"

8'inci sınıf öğrencisi Esra Yeşil, "Bugün, benim için çok güzel bir gündü. İlk defa helikopter gördüm. Gerçekten bir helikopteri bu kadar yakından göreceğimi hiç düşünmüyordum. Çok güzel bir etkinlik oldu. Bize bu duyguyu yaşattıkları için jandarmaya minnettarız." dedi.

"Hayatımda ilk kez helikoptere bindim"

İHA'nın haberine göre, 8'inci sınıf öğrencisi Sema Nur Özbek ise "'Dünya Kız Çocukları Günü'nde hayatımda ilk kez helikoptere bindim. Helikopter pistini gördük. Benim için uzun süre unutamayacağım, keyifli bir gün oldu." diye konuştu.