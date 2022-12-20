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    Aydın'da kız meselesi yüzünden canından oldu

    Kız meselesi yüzünden çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurulan ve ağır yaralanan 24 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • 20.12.2022 - 17:17
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 17:19
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    Aydın'da kız meselesi yüzünden canından oldu

    Aydın'ın Didim ilçesinde, kız meselesi dehşet saçtı

    24 yaşındaki Burhan Soydan, vasisi olduğu ileri sürülen, reşit olmayan genç kızın sevdiğine kaçması üzerine, kızın olduğu eve geldi.

    Kızın sevgilisi olduğu iddia edilen R.T.'nin dayısı V.Ö., evinin balkonundan Soydan'a pompalı tüfekle tek el ateş etti.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Ağır yaralanan Soydan, ambulansla Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Hayatını kaybetti

    Hastanedeki ilk müdahalenin ardından Aydın'a sevk edilen Soydan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Şüpheliler tespit edildi

    Olayla ilgili olarak çevredeki güvenlik kameraları ve olay tanıklarının bilgilerinden yola çıkan emniyet güçleri, olayı failinin V.Ö. olduğunu tespit etti.

    V.Ö. ile yeğeni R.T., emniyet güçlerince gözaltına alındı.

    İki şüpheli tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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