Aydın'da kocasına geri döndü: Sevgilisi tarafından öldürüldü Efeler ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Ebru Ö. ile birliktelik yaşayan Cihan K., sevgilisinin terk ettiği eşiyle barıştığını öğrenince, Ebru Ö.'nun evine giderek genç kadını bıçaklayarak katletti.

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DHA

Türkiye'nin kanayan yarası olan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.

Bu defa adres Aydın oldu.

Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Ebru Ö., kısa süre önce tanıştığı Cihan K. ile kaçarak çocuklarını ve eşini geride bıraktı.

ŞİDDET GÖRÜNCE KOCASINA GERİ DÖNDÜ

Cihan K. ile birlikte yaşamaya başlayan Ebru Ö., bir zaman sonra şiddet görmeye başladı.

Genç kadın, şiddetin boyutunun artmasıyla eski eşine döndü.

TAKINTILI SEVGİLİSİ EVİNİ BULDU

Aile, ardından başka bir eve taşındı. Ancak Cihan K., Ebru Ö.'nün yeni adresini öğrenip, eşi evde yokken yanına gitti.

Burada Cihan K. ile Ebru Ö. arasında tartışma çıktı.

BIÇAKLANARAK CAN VERDİ

Tartışma sırasında Cihan K., Ebru Ö.'yü 3 bıçak darbesiyle yaralayıp, kaçtı. Gürültüyü duyup gelen komşuları, Ebru Ö.’yü kanlar içinde yerde bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Ebru Ö.’nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemenin ardından Ebru Ö.'nün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Polis, Cihan K.nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)