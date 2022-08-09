Düğün araçlarının önünü keserek zarf alan A.A.'ya, yolun karşısına geçerken başka bir araç çarptı. Yaralının durumu ağırlaşırken, yaşanan kaza anı kameraya yansıdı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 31 Temmuz günü A.A isimli şahıs, yolda ilerleyen düğün konvoyunun önünü kesti.

Cezaevi Caddesi üzerine yaşanan olayda, konvoyun en önünde bulunan gelin arabasındaki kişilerden zarf içerisinde bahşiş alan A.A., yolun karşısına geçmek istedi. Tam da bu esnada A.A.'ya, süratle ilerleyen bir başka araç çarptı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralının durumu kritik

Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Korkunç kaza kamerada

Kaza anı konvoyda bulunan başka bir otomobil içerisindeki bir şahıs tarafından cep telefonu ile anbean kaydedilirken, görüntülerde bahşiş alarak geri dönen A.A.'ya otomobilin çarptığı anlar da ortaya çıktı.

Aydın'da konvoydan zarf alan şahıs başka aracın altında kaldı VİDEO