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Aydın'da kumar oynayanlara 57 bin 825 TL ceza

Aydın'da kumar oynayanlara 57 bin 825 TL ceza Kumar oynandığı tespit edilen 2 adrese yapılan operasyonlarda, 9 şahsa toplamda 57 bin 825 TL idari para cezası uygulanırken, M.A. ve A.C. isimli şahıslar hakkında da gerekli yasal işlemler başlatıldı.