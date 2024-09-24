Aydın'da kumar oynayanlara 57 bin 825 TL ceza

Kumar ile mücadele kapsamında çok yönlü ve titiz çalışmalara devam ediliyor...
Kuşadası ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bir adreste kumar oynatıldığı yönünde bilgi alınması sonrası söz konusu adres fiziki takibe alındı.
4 ŞAHSA TOPLAM 25 BİN 700 TL CEZA
Gerçekleştirilen operasyonda, masa üzerinde bulunan 700 TL para ve oyun kağıtları muhafaza altına alındı.
Kumar oynayan 4 şahsa toplam 25 bin 700 TL idari para cezası kesildi.
Ayrıca, M.A. isimli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.
5 ŞAHSA TOPLAM 32 BİN 125 TL CEZA
Öte yandan, Türkmen Mahallesi’nde başka bir adreste kumar oynandığı bilgisine ulaşılması sonrası ekipler hızla düğmeye bastı.
Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, masa üzerinde bulunan 3 bin 300 TL para ve oyun kağıtları muhafaza altına alınırken, kumar oynayan 5 şahsa ise toplam 32 bin 125 TL idari para cezası uygulandı.
A.C. isimli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
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