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- Aydın’da kuzenini, küfrettiği gerekçesiyle öldürdü
Aydın’da kuzenini, küfrettiği gerekçesiyle öldürdü
Kendisine küfrettiğini ileri sürdüğü kuzeni Emrah Yarav’ın ölümüne neden olan Yakup Yarav, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.
- DHA
- 13.12.2021 - 10:36
- Güncelleme : 13.12.2021 - 10:59
Aydın’ın Efeler ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde, önceki gün saat 23.00 sıralarında, 20 yaşındaki Yakup Yarav ile kendisine küfrettiğini iddia ettiği kuzeni Emrah Yarav (25) arasında tartışma çıktı.
Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
GÖĞSÜNDEN YARALANDI
Kavga sırasında Yakup Yarav, elindeki bıçakla Emrah Yarav'ı göğsünden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Emrah Yarav, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KURTARILAMADI
Emrah Yarav, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kaçan Yakup Yarav ise bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yakup Yarav, tutuklandı.