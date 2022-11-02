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Aydın'da lisesi gençlerin yürekleri ağza getiren yolculuğu

Aydın'da lisesi gençlerin yürekleri ağza getiren yolculuğu

Gençlerin kamyon kasasındaki ölümüne yolculuğu, izleyenlerin yüreklerini ağızlara getirirken, "Bu kadar da olmaz." dedirtti.