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- Aydın'da lisesi gençlerin yürekleri ağza getiren yolculuğu
Aydın'da lisesi gençlerin yürekleri ağza getiren yolculuğu
Gençlerin kamyon kasasındaki ölümüne yolculuğu, izleyenlerin yüreklerini ağızlara getirirken, "Bu kadar da olmaz." dedirtti.
- 02.11.2022 - 16:29
- Güncelleme : 02.11.2022 - 17:09
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir kamyonette tehlikeli görüntüler yürekleri ağza getirdi.
Okuldan çıkan 5 kişilik liseli öğrencinin hurda bir kamyonetinin arkasına tutunup tehlikeli bir şekilde yolculuk yapması vatandaşların dikkatini çekti.
O anlar amatör kamera ile kaydedildi
Cep telefonu ile kaydedilen videoda gençler, içi hurda ve demir dolu kamyonetin arkasında resmen ölümle burun buruna gelecek şekilde yolculuk yaptı.
İHA'nın haberine göre, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Büro Amirliği ekipleri, hurda kamyonetin sahibini kameradan tespit etmek için çalışma başlattı.
Aydın'da lisesi gençlerin yürekleri ağza getiren yolculuğu VİDEO