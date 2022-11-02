Petrol
94.3
-0.37%
Euro
18.4127
0.29%
Dolar
18.6228
0.20%
Altın
989.4
0.42%
Borsa
4086
0.77%
Bitcoin
385.794
0.46%
BTXN Coin
10.18
-1.54%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Aydın'da lisesi gençlerin yürekleri ağza getiren yolculuğu

    Gençlerin kamyon kasasındaki ölümüne yolculuğu, izleyenlerin yüreklerini ağızlara getirirken, "Bu kadar da olmaz." dedirtti.
    • 02.11.2022 - 16:29
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 17:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın'da lisesi gençlerin yürekleri ağza getiren yolculuğu

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir kamyonette tehlikeli görüntüler yürekleri ağza getirdi.

    Okuldan çıkan 5 kişilik liseli öğrencinin hurda bir kamyonetinin arkasına tutunup tehlikeli bir şekilde yolculuk yapması vatandaşların dikkatini çekti.

    O anlar amatör kamera ile kaydedildi

    Cep telefonu ile kaydedilen videoda gençler, içi hurda ve demir dolu kamyonetin arkasında resmen ölümle burun buruna gelecek şekilde yolculuk yaptı.

    İHA'nın haberine göre, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Büro Amirliği ekipleri, hurda kamyonetin sahibini kameradan tespit etmek için çalışma başlattı.

    Aydın'da lisesi gençlerin yürekleri ağza getiren yolculuğu VİDEO


    Aydın da lisesi gençlerin yürekleri ağza getiren yolculuğu #1


    Komandolar 'ara bul yok et' taktiğiyle görevde
    Gündem

    Komandolar 'ara bul yok et' taktiğiyle görevde

    Üsküdar'daki asker konvoyunda tüneli kapatıp drift yaptılar
    3. Sayfa

    Üsküdar'daki asker konvoyunda tüneli kapatıp drift yaptılar

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    Advertorial

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Görüş Bildir