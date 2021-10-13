Aydın’da lojmanda kalan hakim ölü bulundu

Aydın Adliyesi’nde hakim olarak görev yapan Aydın Tuncalı, kaldığı lojmanda ölü olarak bulundu. Tuncalı'nın kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak.

Aydın’ın Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan adliye lojmanında kalan hakim Aydın Tuncalı’dan (53) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Tuncalı’yı hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Tuncalı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

DARP İZİ YOK, OTOPSİ YAPILACAK

Tuncalı'nın cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanılmayan Tuncalı'nın kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.