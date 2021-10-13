Euro
10.4443
0.13%
Dolar
9.0355
0%
Altın
512.21
0.16%
Borsa
1.417
0%
Bitcoin
500.663
-3.88%
EXEN Coin
21.81
0.50%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Aydın’da lojmanda kalan hakim ölü bulundu

    Aydın Adliyesi’nde hakim olarak görev yapan Aydın Tuncalı, kaldığı lojmanda ölü olarak bulundu. Tuncalı'nın kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak.
    • DHA
    • 13.10.2021 - 08:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın’da lojmanda kalan hakim ölü bulundu

    Aydın’ın Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan adliye lojmanında kalan hakim Aydın Tuncalı’dan (53) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

    Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Tuncalı’yı hareketsiz şekilde yatarken buldu.

    Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Tuncalı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

    DARP İZİ YOK, OTOPSİ YAPILACAK

    Tuncalı'nın cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

    Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanılmayan Tuncalı'nın kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Aydın’da lojmanda kalan hakim ölü bulundu #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir