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Aydın'da maskeli bir kişi, yol üstündeki evleri taşladı

Aydın'da maskeli bir kişi, yol üstündeki evleri taşladı Kuşadası ilçesinde arabadan inen maskeli bir kişi, çevreyolunda bulunan bazı evleri taşladı.