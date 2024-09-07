Aydın'da maskeli bir kişi, yol üstündeki evleri taşladı

İHA
Dün gece saat 04.00 civarında Aydın'ın Kuşadası ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda, yüzü maskeli bir şahıs otomobilden inerek çevredeki evlere taşla saldırıda bulundu.
EVLERİ TAŞLADI, İNDİĞİ ARACA BİNİP KAÇTI
Yerden topladığı taşları hiçbir açıklama yapmadan defalarca fırlatan saldırgan, bir süre sonra koşarak tekrar otomobile binip olay yerinden kaçtı.
O anlar, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülere yansıdı.
Görüntülerde, maskeli saldırganın ev ve apartmanlara taş atarkenki anları net bir şekilde görüldü.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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