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    Aydın'da mobilya imalathanesinde yangın

    Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan mobilya imalathanesinde elektrik kontağından çıkan yangın kontrol altına alınırken, 4 iş yeri ve bir aracın hasar gördüğü öğrenildi.
    • 06.05.2022 - 15:10
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 15:40
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    Aydın'da mobilya imalathanesinde yangın

    Aydın'ın Nazilli ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’ndeki mobilya imalatı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı.

    Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi.

    Soğutma çalışmaları sürüyor

    Yandaki depolara da sıçrayan alevlere müdahale eden ekipler yangını kontrol altına aldı.

    Dört iş yeri ve araç hasar gördü

    Dört iş yeri ile bir araçta maddi hasarın meydana geldiği yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

    Aydın'da mobilya imalathanesinde yangın VİDEO

    "Çoklu kablo kullanılması nedeniyle çıktığı üzerinde duruyoruz"

    Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Koordinatörü Serdar Adanır, "Yoğun duman ihbarı üzerine Nazilli bölgemizden 3 araçla ekiplerimiz bölgeye çıkıyor. Ekiplerimiz geldiğinde mobilya imalathanesinin yandığını görüyor. Tavanların sandviç panel olmasından dolayı yangın yan taraftaki imalathane ve işletmelere de sıçrıyor. Yaptığımız incelemede ilk etapta yangının çoklu kablo kullanılması sonucu meydana geldiği üzerinde duruyoruz. Araştırmamız devam ediyor. 6 araç 15 personel ile yangını söndürdük ve bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyoruz." dedi.

    Aydın da mobilya imalathanesinde yangın #1

    Aydın da mobilya imalathanesinde yangın #2

    Aydın da mobilya imalathanesinde yangın #3


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