Aydın'da motosiklet kazası! Vefat haberi Denizli'deki aileyi yaktı Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet, bariyere çarpması sonucu metrelerce savruldu. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Veli Melik Özen'in ise cansız bedenine ulaşıldı.

İHA

Aydın-Denizli Karayolu üzeri Çağlayan Deresi Köprüsü üzerinde gece saatlerinde seyir halinde olan Veli Melik Özen, motosikletinin hakimiyetini kaybetti.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet bariyerlere çarparken, çarpmanın etkisi ile savrulan ve yaklaşık 50 metre sürüklenen Özen, ağır yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Cansız bedeni yola savruldu

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Özen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Özen'in cansız bedeni, gerekli olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Aile teşhis morga gitti

Öte yandan, Denizli’de kuryelik yaptığı öğrenilen Özen’in yine kentte yaşayan ailesine acı haber, gece saatlerinde verildi.

Teşhis için ailenin morga gittiği öğrenilirken, gerekli işlemlerin ardından Özen’in memleketi Çal ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)