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    Aydın'da motosiklet sürücüsü çarpıştığı kamyonun altında kaldı

    Nazilli'de, motosiklet sürücüsü Meliha Özsan, çarpıştığı kamyonun altına girdi. Ağır yaralanan kadın sürücü hastaneye kaldırıldı.
    • 24.11.2022 - 19:17
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    Aydın'da motosiklet sürücüsü çarpıştığı kamyonun altında kaldı

    Aydın’ın Nazilli ilçesinde, Aydın-Denizli karayolu Durasıllı Mahallesi kavşağında Denizli'den Nazilli yönüne giden Meliha Özsoy'un kullandığı 09 ZC 154 plakalı motosiklet, kavşakta dönüş yapan Ferhat Ekinoğlu yönetimindeki 09 R 7107 plakalı kamyonun kasasına yandan çarptı.

    DHA'nın haberine göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kamyonun altından ekipler çıkardı

    Kamyonun altına giren motosiklet sürücüsü Özsoy, itfaiye görevlileri tarafından çıkarıldı.

    İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan kadın sürücü ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Tedavi altına alınan Meleha Özsoy'un hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Aydın da motosiklet sürücüsü çarpıştığı kamyonun altında kaldı #1

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    Aydın da motosiklet sürücüsü çarpıştığı kamyonun altında kaldı #3

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