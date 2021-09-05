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    Aydın'da nişanlısıyla tartışan kadın intihara kalkıştı

    Efeler ilçesinde nişanlısıyla tartıştığı öğrenilen kadın, pencereye çıkararak kendisini aşağıya sarkıtırken,, polisin müdahalesi ile son anda kurtarıldı.
    • İHA
    • 05.09.2021 - 05:03
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    Aydın'da nişanlısıyla tartışan kadın intihara kalkıştı

    Aydın'ın Efeler ilçesi Doğu Gazi Bulvarı üzerinde, nişanlısıyla tartışan S.D. isimli şahıs sinir krizi geçirdi. Bir anda evinin penceresine çıkan kadın, kendisini aşağıya sarkıttı. Aşağıya sarkan S.D.’yi fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olası bir atlamaya karşı itfaiye ekipleri park halindeki araçları çektirip hava yastığı kurdu.

    Aydın da nişanlısıyla tartışan kadın intihara kalkıştı #1

    EVE GİREN POLİS, SON ANDA KADINI İÇERİ ÇEKTİ

    Uzun süre sessiz bir şekilde kendisini aşağıya sarkıtan kadını, ekipler ikna etmeye çalışırken eve girmeyi başaran polis ekipleri aşağıya sarkan kadını içeriye çekti. Ekipler tarafından kurtarılan S.D. isimli kadın, sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye götürüldü.

    Aydın da nişanlısıyla tartışan kadın intihara kalkıştı #2

    Aydın da nişanlısıyla tartışan kadın intihara kalkıştı #3

    Aydın da nişanlısıyla tartışan kadın intihara kalkıştı #4

    Aydın da nişanlısıyla tartışan kadın intihara kalkıştı #5

    Aydın da nişanlısıyla tartışan kadın intihara kalkıştı #6

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