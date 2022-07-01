Aydın'da ölüm nedeni bilinmeyen minik kızın kabrine kardeşinden ziyaret

Didim'deki yazlıklarına gelen ailede, restoran yemeğinden sonra anne ve 2 çocuğu hastalandı. 4 yaşındaki Ege yoğun bakımdan taburcu olan Ege, hayatını kaybeden 6 yaşındaki ablasının mezarına gitti.

Belçika'da yaşayan Cihan (37) ve Hasret (33) Mercankaya çifti, 13 Nisan günü, Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine geldi.

Çift burada, Gaziemir ilçesindeki restoranda çocukları Ece Elisa ve Ege ile yemek yedi. Mercankaya ailesi, yemeğin ardından Didim'e döndü.

Bir süre sonra Hasret Mercankaya ve çocukları rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden anne ve 2 çocuğuna teşhis konulamadı.

Yemek sonrası rahatsızlandılar

Ece Elisa'nın (6) 17 Nisan'da durumu diğer aile üyelerine göre daha da ağırlaştı. Hem anne hem 2 çocuğu yeniden aynı hastaneye gitti.

Daha sonra anne ile kızı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, oğlu ise Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Minik kız kurtarılamadı

Hasret Mercankaya taburcu olurken, kızı 18 Nisan'da hayatını kaybetti. Ece Elisa'nın cenazesi, Manisa'da Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ölüm nedeni belirlenemedi

Ön otopsi raporunda ölüm nedeni 'belirsiz' olarak kayda geçen Ece Elisa'nın detaylı otopsi sonucunun ise beklendiği belirtildi.

Tedavisi 17 Nisan'dan beri yoğun bakımda süren Ege, hayati tehlikeyi atlattı. Ege, 13 Haziran'da taburcu edildi. Ege, ailesiyle birlikte Manisa'daki yakınlarının yanına gitti.

Ablasının mezarlığına gitti

Ablasının öldüğünden haberi olmayan Ege'yi, ailesi kabristana götürdü. Ne olduğunu anlamayan Ege, bir süre ablasının kabri başında vakit geçirdi. Ege'nin ablası Ece Elisa'nın nerede olduğunu zaman zaman sorduğu, annesi Hasret Mercankaya'nın ise Belçika'da okula gittiğini söylediği belirtildi.

"Ablan Belçika'da okula gitti"

Hasret Mercankaya, "Ege, ablasını çok özledi. Ancak henüz ne olduğunu söylemedik. Sorduğunda ise 'Ablan Belçika'da okula gitti' dedim. 'Ablamı çok özledim, ben de Belçika'ya gideceğim' dedi. Hala kızımın otopsi sonucu çıkmadı. Ne olduğunu, kızımın niçin öldüğünü hala bilmiyoruz. Bir an önce otopsi sonucu çıksın istiyorum" dedi.