Aydın’ın Nazilli ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın şiddeti ile kısa sürede büyürken, ekipler alevlerin tarım arazilerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesi kırsal Kırcaklı Mahallesi Karıncalıdağ Tekçöğür mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kızılçam ormanı içerisinde yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da şiddeti ile kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışma gerçekleştirirken, alevlerin de tarım arazilerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Ekipler yoğun çaba sarfediyor

Yangına karadan ve havadan müdahale gerçekleştirilirken, bölgedeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

İHA'ya göre çıkan orman yangınına Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 7 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer ile müdahale ediliyor.

Aydın’da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor