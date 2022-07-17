Petrol
101.13
2.05%
Euro
17.5514
0.43%
Dolar
17.3999
-0.17%
Altın
955.58
-0.34%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
367.715
-0.68%
BTXN Coin
7.33
-2.26%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Aydın’da orman yangınına havadan ve karadan müdahale

    Aydın’ın Nazilli ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın şiddeti ile kısa sürede büyürken, ekipler alevlerin tarım arazilerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediyor.
    • 17.07.2022 - 19:35
    • Güncelleme : 17.07.2022 - 20:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın’da orman yangınına havadan ve karadan müdahale

    Aydın'ın Nazilli ilçesi kırsal Kırcaklı Mahallesi Karıncalıdağ Tekçöğür mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kızılçam ormanı içerisinde yangın çıktı.

    Yangın rüzgarın da şiddeti ile kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

    Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışma gerçekleştirirken, alevlerin de tarım arazilerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

    Ekipler yoğun çaba sarfediyor

    Yangına karadan ve havadan müdahale gerçekleştirilirken, bölgedeki vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

    İHA'ya göre çıkan orman yangınına Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 7 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer ile müdahale ediliyor.

    Aydın’da orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

    Aydın’da orman yangınına havadan ve karadan müdahale #1

    Aydın’da orman yangınına havadan ve karadan müdahale #2

    Aydın’da orman yangınına havadan ve karadan müdahale #3

    Aydın’da orman yangınına havadan ve karadan müdahale #4


    İlginizi Çekebilir

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Doktor Berika mini elbisesiyle selam çaktı! 'Başım ağırıyor' deyince...
    Medya

    Doktor Berika mini elbisesiyle selam çaktı! 'Başım ağırıyor' deyince...

    Brezilya - İtalya Milletler Ligi final maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak?
    Voleybol

    Brezilya - İtalya Milletler Ligi final maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak?

    Görüş Bildir