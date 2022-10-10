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    Aydın'da otelde kalan İngiliz turistin cansız bedenine ulaşıldı

    Kuşadası'na tatil için gelen İngiliz turist Alexander Mark'ın otel odasında cesedi bulundu. Yaşlı adamın ölüm sebebinin tespit edilmesi için cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
    • 10.10.2022 - 14:56
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 17:11
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    Aydın'da otelde kalan İngiliz turistin cansız bedenine ulaşıldı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesine 21 Eylül'de tatile gelen 73 yaşındaki İngiliz turist Alexander Mark, bir otele yerleşti.

    Uzun süre odasından çıkmayan Mark'ı fark eden otel görevlileri, durumdan şüphelendi.

    Otel çalışanları durumu polise haber verdi. İhbarla gelen ekipler, otel yetkilileri ile birlikte Mark'ın odasına girdi.

    Yabancı adamın cansız bedeni bulundu

    Burada turistin cesedi ile karşılaşıldı. Vücudunda herhangi bir darp veya yara izi bulunmayan Mark'ın, kalp krizi sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

    Adli Tıp morguna gönderildi

    DHA'nın haberine göre, ceset inceleme sonrası, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp morguna gönderildi. Turistin kesin ölüm nedeni, otopsi raporu ile ortaya çıkacak. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Aydın da otelde kalan İngiliz turistin cansız bedenine ulaşıldı #1

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