Aydın'da otobüsün önünü kesen saldırganlara jandarma engeli Söke ilçesinde bir otobüsün önünü kesen iki şüpheli, yolcular arasındaki bir kadını zorla indirmeye çalıştı. Tatilden dönen bir jandarma personeli ise durumu fark ederek şüphelilerin yaraladığı şoförü ve kadını kurtardı.

İHA

Aydın'da tatilden dönen jandarma personeli, mesaisine trafikte başladı.

İzmir-Söke kara yolu üzerinde ilerleyen İbrahim Hazar yönetimindeki Aydın-Denizli-Hatay seferini yapan şehirlerarası otobüsün önü bir ticari araç tarafından kesildi.

YOLCU KADINI ZORLA İNDİRMEYE ÇALIŞTILAR

Araçtan inen H.T. ve E.T. adlı şüpheliler, otobüste bulunan ve yakınları olduğu iddia edilen bir kadını zorla aşağıya indirmek isteyince olaya şoför İbrahim Hazar müdahale etti.

Şüphelilerle otobüs şoförü arasında arbede çıkarken, şoför kulağından yaralandı.

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TATİLDEN DÖNEN JANDARMA DURUMA DAHİL OLDU

Olay esnasında tesadüfen tatilden dönen ve bölgeden geçen jandarma personeli, konuya müdahale ederek şüphelileri otobüsten uzaklaştırarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve bölge trafik polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen trafik ekipleri yolda kazanının yaşanmaması için önlem alırken, jandarma ekipleri de şüphelileri gözaltına aldı.

"YOLCUMUZA SAHİP ÇIKTIK, TARTIŞMA ÇIKTI"

Otobüs şoförü İbrahim Hazar, "Yolumuzu kestiler ve bir kadını zorla almak istediler. Ancak biz yolcularımıza sahip çıkan bir firmayız, bu nedenle tartışma çıktı. Neyse ki, jandarma yetişti ve duruma müdahale etti." dedi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olaya ilk müdahale eden jandarma personelinin ağabeyi Yusuf Bayram, "Kardeşimle tatilden dönüyorduk. Yol kenarında bıçakla otobüs şoförüne saldıran kişileri gördük ve hemen müdahale ettik. Jandarma anında olayı kontrol altına aldı." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)