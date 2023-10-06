Aydın'ın Efeler ilçesinde korkunç bir kaza yaşandı.
Efeler'den İncirliova yönüne giden 58 DU 250 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki bilgilendirme tabelasının direğine çarptı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk dildi.
2 kişi can verdi
Otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. Ömer Bütün (21) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişinin hayatı kaybettiği belirlendi.
Cenazeler, Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Parmak izinden kimlik tespiti yapılmaya çalışırken, otomobili kimin kullandığı henüz tespit edilemedi.
Kaza anı kamerada
Öte yandan kaza anının KGYS kameralarınca görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde; aşırı hızlı olduğu görülen otomobilin kontrolden çıkıp, kaldırımdaki direğe çarptığı yer aldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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