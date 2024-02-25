Aydın'da otomobil içerisinde cansız beden bulundu Söke ilçesinde okulun bahçesindeki araç içerisinde bir kşi silahla başından vurulmuş br şekilde ölü olarak bulundu.

İHA

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Akçokonak Mahallesi’nde, saat 15.00 sıralarında bir okul bahçesinden silah sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araç içinde cansız bedeni bulundu

Olay yerine giden ekipler Vedat Kılınç (32) isimli şahsı araç içerisinde hareketsiz bir şekilde ölü olarak buldu.

İntihar şüphesi üzerinde duruluyor

Yapılan ilk incelemede şahsın silahla başına ateş ederek hayatına son verdiği üzerinde duruyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)