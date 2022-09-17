Aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir otomobil, kontrolden çıktıktan sonra karşı şeride geçerek takla attı. Kaza anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Soğucak istikametinden Söke Kuşadası karayoluna çıkmak isteyen bir otomobil, birden kara yolunun karşısında bulunan boş arazide toprak alana çarparak takla attı.

Aşırı hızlı olduğu ileri sürülen otomobilin kaza anları, bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, uzun süre fark edilmedi

Kazayı uzun süre kimse fark etmeyince hem sürücü hem otomobildeki yolcular kurtarılmayı bekledi. Daha sonra, vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve Söke Bölge Trafik ekipleri sevk edildi.

İHA’nın haberine göre; kazada yaralanan ve sürücü olduğu ileri sürülen C.S., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aydın'da otomobil, karşı şeride geçip takla attı VİDEO



Uyarı levhasının bulunmadığı iddia edildi

Araçta bulunan V.Y., M.Y., ve Ü.Y., kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı yapan kişilerin arkadaşları, uyarı levhası bulunmamasından kaynaklı kazanın olduğunu söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.