Petrol
91.57
0.78%
Euro
18.2838
0.10%
Dolar
18.2556
-0.05%
Altın
983.62
0.58%
Borsa
3377
0.00%
Bitcoin
367.485
0.54%
BTXN Coin
7.68
9.24%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Açık 22 C

    Aydın'da otomobil, karşı şeride geçip takla attı

    Aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir otomobil, kontrolden çıktıktan sonra karşı şeride geçerek takla attı. Kaza anları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 17.09.2022 - 08:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın'da otomobil, karşı şeride geçip takla attı

    Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Soğucak istikametinden Söke Kuşadası karayoluna çıkmak isteyen bir otomobil, birden kara yolunun karşısında bulunan boş arazide toprak alana çarparak takla attı.

    Aşırı hızlı olduğu ileri sürülen otomobilin kaza anları, bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Kaza, uzun süre fark edilmedi

    Kazayı uzun süre kimse fark etmeyince hem sürücü hem otomobildeki yolcular kurtarılmayı bekledi. Daha sonra, vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve Söke Bölge Trafik ekipleri sevk edildi.

    İHA’nın haberine göre; kazada yaralanan ve sürücü olduğu ileri sürülen C.S., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Aydın'da otomobil, karşı şeride geçip takla attı VİDEO

    Uyarı levhasının bulunmadığı iddia edildi

    Araçta bulunan V.Y., M.Y., ve Ü.Y., kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı yapan kişilerin arkadaşları, uyarı levhası bulunmamasından kaynaklı kazanın olduğunu söyledi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Aydın da otomobil, karşı şeride geçip takla attı #1

    Aydın da otomobil, karşı şeride geçip takla attı #2

    Aydın da otomobil, karşı şeride geçip takla attı #3

    Aydın da otomobil, karşı şeride geçip takla attı #4


    Nietzsche ile bir yemekte buluşma şansınız olsa ona siz ne sorardınız
    Kitap

    Nietzsche ile bir yemekte buluşma şansınız olsa ona siz ne sorardınız

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Bursa'da düğün dönüşü davulculara silahlı saldırı
    3. Sayfa

    Bursa'da düğün dönüşü davulculara silahlı saldırı

    Görüş Bildir