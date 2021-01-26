Aydın’da otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Aydın’ın Çine ilçesinden Karpuzlu istikametine giden Emrah Önal (30) yönetimindeki 09 FP 254 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Abak Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkıp, tarlaya uçtu.

Kazada sürücü Emrah Önal ile beraberinde olan Mustafa Sever (32) yaralanırken, Osman Sever (40) hayatını kaybetti.

HAYATİ TEHLİKELERİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

2 yaralı ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavilerinin ardından Aydın'a sevk edilen Önal ve Mustafa Sever'in hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.