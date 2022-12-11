Aydın'da otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

Söke ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Söke-Bağarası Yolu üzeri Yenicami Mahallesinde, Söke’den Bağarası istikametine seyir halinde olan 09 BA 890 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan 86 yaşındaki Ali Küçük’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

Yaşlı adam kurtarılamadı

İHA'nın haberine göre; ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine hızla gelen ekipler Ali Küçük’ün hayatını kaybettiği belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.