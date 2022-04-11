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    Aydın’da otomobilin çarptığı motosikletli öldü

    Karşı yönden gelen otomobilin çarptığı 41 yaşındaki motosiklet sürücüsü, hayatını kaybetti. Kaza sonrası soruşturma başlatılırken, otomobilin şoförü gözaltına alındı.
    • DHA
    • 11.04.2022 - 08:42
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 09:25
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    Aydın’da otomobilin çarptığı motosikletli öldü

    Aydın’ın Didim ilçesi Altınkum Mahallesi Yeşilkent Sitesi yakınlarında, A.Y. yönetimindeki 09 ADG 057 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Sarı (47) idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı.

    Saat 21.00 sıralarında meydana gelen kaza sırasında motosiklet sürücüsü Mehmet Sarı yola savruldu.

    İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Hayatını kaybetti

    Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sarı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Olay yeri incelemesinin ardından Mehmet Sarı’nın cenazesi, Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Aydın’da otomobilin çarptığı motosikletli öldü #1

    Soruşturma başlatıldı

    Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Aydın’da otomobilin çarptığı motosikletli öldü #2


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