Aydın'da otomobilin çarptığı motosikletli öldü

DHA
Aydın'da Söke-Milas kara yolu Muradiye Kavşağı'nda Y.E.G.'nin kullandığı 09 UG 471 plakalı otomobil, 48 yaşındaki Yüksel Koyuncu'nun kullandığı 09 AFH 399 plakalı motosiklete çarptı.
Motosiklet sürücüsü Koyuncu, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri, Yüksel Koyuncu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Acı haberi alarak olay yerine gelen Koyuncu'nun yakınları, gözyaşlarına boğuldu.
Koyuncu'nun cansız bedeni, incelemelerin ardından devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
Y.E.G. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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