Aydın'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü

AA & Ensonhaber
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Hüseyin Eker'in kullandığı plakası henüz belirlenemeyen motosiklet, Şirinevler Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde, H.G yönetimindeki 34 DMG 474 plakalı otomobille çarpıştı.
Yola savrulan Eker ve motosikletteki İ.Ö. (17) yaralandı.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI
Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Eker, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İ.Ö’nün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Eker'in iki gün önce doğum günü olduğu öğrenildi.
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