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Aydın'da plakasız ve ehliyetsiz motosikletliye 40 bin TL'lik ceza

Aydın'da plakasız ve ehliyetsiz motosikletliye 40 bin TL'lik ceza Efeler ilçesinde trafik ekiplerine takılan ehliyetsiz ve plakasız sürücüye toplamda 39 bin 750 TL cezai işlem uygulandı.