Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler, polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Ekipler 4 saatte 10 bin 938 TL idari para cezası uyguladı.

Polis ekipleri, kentte huzur ve trafik güvenliğinin sağlanması adına denetim gerçekleştirdi.

Aydın Efeler'de uygulama noktası oluşturan ekipler, durdurdukları araçlarda trafik kuralları kapsamında incelemelerde bulundu.

Denetime takılan bir sürücü, polis ekipleri ile karşılaşınca telaş yaptı.

BAHANE HAZIR: EMNİYET KEMERİ SIKIYOR

Emniyet kemerini takmadığı gerekçesiyle ceza yememek için çabalayan F.K., sağlık sorunlarını bahane etti.

Kalp hastası olduğunu ve kemerin kendisini sıktığı için takamadığını ifade eden sürücü, tüm çabalarına rağmen ceza yemekten kaçamadı.

Aydın'da polis ekiplerinin uygulamasına takılan sürücü: Kalp hastasıyım VİDEO









60 ARAÇ DENETLENDİ

Efeler’de trafiğin yoğun olduğu çeşitli bölgelerde denetimler gerçekleştiren trafik ekipleri, yaklaşık 4 saat süren denetimlerde 60 aracı denetledi.

41 SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

Seyir halinde cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri takmamak ve motor kullanırken kask kullanmamak gibi kurallara uymadığı tespit edilen 41 araç sürücüleri ise ceza yemekten kaçamadı.

10 BİN 938 TL PARA CEZASI UYGULANDI

Yapılan 4 saatlik denetimlerde kurallara uymayan sürücülere toplamda 10 bin 938 TL idari para cezası uygulandı.



