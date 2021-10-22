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- Aydın'da polis ekiplerinin uygulamasına takılan sürücü: Kalp hastasıyım
Aydın'da polis ekiplerinin uygulamasına takılan sürücü: Kalp hastasıyım
- İHA
- 22.10.2021 - 14:12
Polis ekipleri, kentte huzur ve trafik güvenliğinin sağlanması adına denetim gerçekleştirdi.
Aydın Efeler'de uygulama noktası oluşturan ekipler, durdurdukları araçlarda trafik kuralları kapsamında incelemelerde bulundu.
Denetime takılan bir sürücü, polis ekipleri ile karşılaşınca telaş yaptı.
BAHANE HAZIR: EMNİYET KEMERİ SIKIYOR
Emniyet kemerini takmadığı gerekçesiyle ceza yememek için çabalayan F.K., sağlık sorunlarını bahane etti.
Kalp hastası olduğunu ve kemerin kendisini sıktığı için takamadığını ifade eden sürücü, tüm çabalarına rağmen ceza yemekten kaçamadı.
Aydın'da polis ekiplerinin uygulamasına takılan sürücü: Kalp hastasıyım VİDEO
60 ARAÇ DENETLENDİ
Efeler’de trafiğin yoğun olduğu çeşitli bölgelerde denetimler gerçekleştiren trafik ekipleri, yaklaşık 4 saat süren denetimlerde 60 aracı denetledi.
41 SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ
Seyir halinde cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri takmamak ve motor kullanırken kask kullanmamak gibi kurallara uymadığı tespit edilen 41 araç sürücüleri ise ceza yemekten kaçamadı.
10 BİN 938 TL PARA CEZASI UYGULANDI
Yapılan 4 saatlik denetimlerde kurallara uymayan sürücülere toplamda 10 bin 938 TL idari para cezası uygulandı.