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    Aydın'da polis ekiplerinin uygulamasına takılan sürücü: Kalp hastasıyım

    Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler, polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Ekipler 4 saatte 10 bin 938 TL idari para cezası uyguladı.
    • İHA
    • 22.10.2021 - 14:12
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    Aydın'da polis ekiplerinin uygulamasına takılan sürücü: Kalp hastasıyım

    Polis ekipleri, kentte huzur ve trafik güvenliğinin sağlanması adına denetim gerçekleştirdi.

    Aydın Efeler'de uygulama noktası oluşturan ekipler, durdurdukları araçlarda trafik kuralları kapsamında incelemelerde bulundu.

    Denetime takılan bir sürücü, polis ekipleri ile karşılaşınca telaş yaptı.

    BAHANE HAZIR: EMNİYET KEMERİ SIKIYOR

    Emniyet kemerini takmadığı gerekçesiyle ceza yememek için çabalayan F.K., sağlık sorunlarını bahane etti.

    Kalp hastası olduğunu ve kemerin kendisini sıktığı için takamadığını ifade eden sürücü, tüm çabalarına rağmen ceza yemekten kaçamadı.

    Aydın'da polis ekiplerinin uygulamasına takılan sürücü: Kalp hastasıyım VİDEO


    Aydın da polis ekiplerinin uygulamasına takılan sürücü: Kalp hastasıyım #1

    60 ARAÇ DENETLENDİ

    Efeler’de trafiğin yoğun olduğu çeşitli bölgelerde denetimler gerçekleştiren trafik ekipleri, yaklaşık 4 saat süren denetimlerde 60 aracı denetledi.

    41 SÜRÜCÜYE CEZA KESİLDİ

    Seyir halinde cep telefonu kullanmak, emniyet kemeri takmamak ve motor kullanırken kask kullanmamak gibi kurallara uymadığı tespit edilen 41 araç sürücüleri ise ceza yemekten kaçamadı.

    Aydın da polis ekiplerinin uygulamasına takılan sürücü: Kalp hastasıyım #2

    10 BİN 938 TL PARA CEZASI UYGULANDI

    Yapılan 4 saatlik denetimlerde kurallara uymayan sürücülere toplamda 10 bin 938 TL idari para cezası uygulandı.

    Aydın da polis ekiplerinin uygulamasına takılan sürücü: Kalp hastasıyım #3

    Aydın da polis ekiplerinin uygulamasına takılan sürücü: Kalp hastasıyım #4

    Aydın da polis ekiplerinin uygulamasına takılan sürücü: Kalp hastasıyım #5

    Aydın da polis ekiplerinin uygulamasına takılan sürücü: Kalp hastasıyım #6

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