Kuşadası ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 16 yaşındaki genç, akşam saatlerinde evinden kaçtıktan sonra denize girip çıktı, polis kovalamacası sonrası yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Karaova Mahallesi SGK Sitesi’nde E.S. (16) ailesi ile birlikte kaldığı evden kaçtı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve üzerinde sadece boxer bulunan gencin ailesi çocuklarının peşine düştü.

DENİZE GİRİP ORTADAN KAYBOLDU

Evlerinin yakınındaki sahile giderek burada denize giren genç gece karanlığından da yararlanarak izini kaybettirdi. Gencin hayatından endişe duyan ailesi ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Aydın'da psikolojik sorunları olan genç, yarı çıplak halde polisi peşine taktı-Video

ÇIKTIĞI SAHİLDE POLİSTEN KAÇARKEN YAKALANDI

Sahil güvenlik ekipleri tarafından denizde arama çalışması başlatılırken genç kısa süre sonra sahildeki başka bir bölgeden karaya çıkarak kaçmaya başladı. Bu sefer polis ekiplerini peşine takan genç, kovalamaca sonucu sokak ortasında ekipler tarafından yakalandı.

Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri gence ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.