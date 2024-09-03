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Aydın'da Rus çifti taciz etti: Kelepçelenince öldü

Aydın'da Rus çifti taciz etti: Kelepçelenince öldü Kuşadası'nda bir otelde konaklayan Bulgaristan vatandaşı, odasının önünden geçen Rus çifti taciz edince güvenlik görevlileri tarafından kelepçelendi. Kelepçenin takılmasıyla yere yığılan turist, hayatını kaybetti.