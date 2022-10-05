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Aydın'da sağlık ekibe saldıran şahıs, mahalleli tarafından darbedildi

Aydın'da sağlık ekibe saldıran şahıs, mahalleli tarafından darbedildi

Yerde yatan alkollü vatandaş, kendisine müdahale etmeye gelen sağlıkçılara önce hakaret etti ardından saldırdı. Çevredeki bir otele sığınan sağlık çalışanları durumu polis ekibine bildirdi.