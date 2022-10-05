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    Aydın'da sağlık ekibe saldıran şahıs, mahalleli tarafından darbedildi

    Yerde yatan alkollü vatandaş, kendisine müdahale etmeye gelen sağlıkçılara önce hakaret etti ardından saldırdı. Çevredeki bir otele sığınan sağlık çalışanları durumu polis ekibine bildirdi.
    • 05.10.2022 - 10:30
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    Aydın'da sağlık ekibe saldıran şahıs, mahalleli tarafından darbedildi

    İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekibi saldırıya uğradı.

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yüksek oranda alkollü olan bir şahısı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

    Kısa sürede olay yerine giden ekipler gerekli kontrolleri yaptığı esnada, yerde yatan alkollü şahıs hakaret etmeye başladı.

    Otele sığındılar

    Ardından ekibe saldıran şahıs, uzun süre sakinleşmedi.

    Sağlık çalışanları ise akınlarda bir otele sığınarak polis ekiplerine haber verdi.

    Ambulansa zarar vermeye başladı

    Bu sırada ayaklanan şahıs, ambulansa defalarca taş atarak zarar vermeye başladı.

    Daha sonra hızını alamayan saldırgan ambulansın kapısını açarak kırmaya başladı.

    Mahalleli meydan dayağı attı

    Sesleri duyan mahalleli duruma daha fazla kayıtsız kalamadı. Çevredekilere küfürle karşılık veren şahsa, birkaç vatandaş tarafından meydan dayağı atıldı.

    Gözaltına alındı

    İHA'nın aktarımına göre; polisin gelmesinin ardından son bulan olayda saldırgan ekipler tarafından gözaltına alındı.

    Aydın da sağlık ekibe saldıran şahıs, mahalleli tarafından darbedildi #1

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