- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Aydın'da sakız kutusundan uyuşturucu çıktı
Aydın'da sakız kutusundan uyuşturucu çıktı
- DHA
- 13.06.2021 - 16:07
Aydın'da Didim Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün, Altınkum Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada metal sakız kutusu içinde 40,45 gram metamfetamin, 140 gram esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. T.T., aramalar sonrasında gözaltına alındı.
ŞÜPHELİNİN OTOBÜSÜ DURDURULDU
Ekipler, aynı gün bir uyuşturucu operasyonu daha düzenledi. Hasan Ç.'nin, İzmir'in Karşıyaka ilçesinden Didim'e uyuşturucu getireceği bilgisini alan ekipler, şüphelinin bulunduğu otobüsü kent girişinde durdurdu.
İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Yapılan üst aramasında, üzerinde kurukafa sembolü bulunan, çeşitli renklerde 100 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınıp emniyete götürülen T.T. ve Hasan Ç.'nin, işlemlerinin sürdüğü bildirildi.