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    Aydın'da sakız kutusundan uyuşturucu çıktı

    Emniyet tarafından düzenlenen 2 operasyonda 100 uyuşturucu hap, 40,45 gram metamfetamin ve 140 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 13.06.2021 - 16:07
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    Aydın'da sakız kutusundan uyuşturucu çıktı

    Aydın'da Didim Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün, Altınkum Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada metal sakız kutusu içinde 40,45 gram metamfetamin, 140 gram esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. T.T., aramalar sonrasında gözaltına alındı.

    ŞÜPHELİNİN OTOBÜSÜ DURDURULDU

    Ekipler, aynı gün bir uyuşturucu operasyonu daha düzenledi. Hasan Ç.'nin, İzmir'in Karşıyaka ilçesinden Didim'e uyuşturucu getireceği bilgisini alan ekipler, şüphelinin bulunduğu otobüsü kent girişinde durdurdu.

    İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

    Yapılan üst aramasında, üzerinde kurukafa sembolü bulunan, çeşitli renklerde 100 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınıp emniyete götürülen T.T. ve Hasan Ç.'nin, işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

    Aydın da sakız kutusundan uyuşturucu çıktı #1

    Aydın da sakız kutusundan uyuşturucu çıktı #2

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