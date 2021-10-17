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Aydın'da sebze yüklü kamyon, karşıdan gelen aracı hurdaya çevirdi

Aydın'da sebze yüklü kamyon, karşıdan gelen aracı hurdaya çevirdi

Meyve ve sebze yüklü kamyon ile karşıdan gelen otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada otomobil, kullanılamaz hale geldi. Kazada yaralanan bir kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.