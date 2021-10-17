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- Aydın'da sebze yüklü kamyon, karşıdan gelen aracı hurdaya çevirdi
Aydın'da sebze yüklü kamyon, karşıdan gelen aracı hurdaya çevirdi
- İHA
- 17.10.2021 - 09:33
Aydın'da Kuyucak'tan Nazilli istikametine seyir halinde olan S.İ. idaresindeki 09 JR 533 plakalı meyve ve sebze yüklü kamyon, kazaya karıştı.
Kamyon, karşı şeritten gelen ve kavşaktan dönmek isteyen S.G. yönetimindeki 35 FJ 091 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile otomobil hurda yığınına döndü.
ÜRÜNLER YOLA SAVRULDU
otomobilin sürücüsü ve ismi öğrenilemeyen yolcu konumundaki bir kişi araçta sıkışarak ağır yaralanırken, devrilen kamyondaki ürünler de yola savruldu.
Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SIKIŞTIKLARI ARAÇTAN KURTARILDILAR
Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobilden çıkarttı.
SAĞLIK DURUMLARI CİDDİYETİNİ KORUYOR
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.