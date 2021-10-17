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    Aydın'da sebze yüklü kamyon, karşıdan gelen aracı hurdaya çevirdi

    Meyve ve sebze yüklü kamyon ile karşıdan gelen otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada otomobil, kullanılamaz hale geldi. Kazada yaralanan bir kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
    • İHA
    • 17.10.2021 - 09:33
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    Aydın'da sebze yüklü kamyon, karşıdan gelen aracı hurdaya çevirdi

    Aydın'da Kuyucak'tan Nazilli istikametine seyir halinde olan S.İ. idaresindeki 09 JR 533 plakalı meyve ve sebze yüklü kamyon, kazaya karıştı.

    Kamyon, karşı şeritten gelen ve kavşaktan dönmek isteyen S.G. yönetimindeki 35 FJ 091 plakalı otomobil çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisi ile otomobil hurda yığınına döndü.

    ÜRÜNLER YOLA SAVRULDU

    otomobilin sürücüsü ve ismi öğrenilemeyen yolcu konumundaki bir kişi araçta sıkışarak ağır yaralanırken, devrilen kamyondaki ürünler de yola savruldu.

    Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Aydın da sebze yüklü kamyon, karşıdan gelen aracı hurdaya çevirdi #1

    SIKIŞTIKLARI ARAÇTAN KURTARILDILAR

    Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobilden çıkarttı.

    Aydın da sebze yüklü kamyon, karşıdan gelen aracı hurdaya çevirdi #2

    SAĞLIK DURUMLARI CİDDİYETİNİ KORUYOR

    Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Aydın da sebze yüklü kamyon, karşıdan gelen aracı hurdaya çevirdi #3

    Aydın da sebze yüklü kamyon, karşıdan gelen aracı hurdaya çevirdi #4

    Aydın da sebze yüklü kamyon, karşıdan gelen aracı hurdaya çevirdi #5

    Aydın da sebze yüklü kamyon, karşıdan gelen aracı hurdaya çevirdi #6

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